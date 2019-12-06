Седан Genesis G70 получит новый 2,5-литровый двигатель



В моторной гамме этого автомобиля скоро появится новый 2,5-литровый двигатель, а он станет заменой актуальному 2,0-литровому агрегату.

Новая установка будет иметь турбину и четыре цилиндра, а ее мощность составит 294 лошадиных сил при 420 Нм крутящего момента.

По предварительным данным, Genesis G70 с новым двигателем поступит в продажу в следующем году.

Также сообщается, что вместо 6-скоростной механики будет предлагаться только 8-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

Напомним, что на российском рынке компактный седан представлен со 197- и 247-сильными моторами по цене от 2 189 000 рублей.