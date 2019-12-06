В количественном выражении продажи пока остаются на низком уровне .

Китайская компания опубликовала отчетные данные по продажам своих автомобилей на российском рынке в ноябре этого года.

Была отмечена тенденция роста популярности таких моделей, так как продажи Changan в ноябре в России увеличились в 16 раз, но объёмы продаж пока не велики и составили 473 экземпляра.

За период с начала года автопроизводитель в нашей стране реализовал 2 186 новых авто, что лучше результата прошлого года 46%.

Самым продаваемым авто марки стал кроссовер CS35 Plus, вышедший на рынок в конце лета.

Он продается по цене от 969 900 рублей с учетом спецпредложений. Скоро в России появится кроссовер CS55 и обновленный CS75.