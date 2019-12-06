В Калининграде на заводе «Автотор» уже приступили к производству нового корейского кроссовера.
Kia сертифицировала для России кроссовер Kia Seltos
06.12.2019 23:04
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На портале seltos.club были опубликованы снимки сборочной линии Kia Seltos для российского рынка.
Также кроссовер накануне получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), и теперь достоверно известно, с какими агрегатами машина будет предлагаться в дилерских центрах.
В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Самым мощным станет 1,6-литровый 177-сильный турбомотор с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.
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