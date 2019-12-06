Kia сертифицировала для России кроссовер Kia Seltos

В Калининграде на заводе «Автотор» уже приступили к производству нового корейского кроссовера.

На портале seltos.club были опубликованы снимки сборочной линии Kia Seltos для российского рынка.

Также кроссовер накануне получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), и теперь достоверно известно, с какими агрегатами машина будет предлагаться в дилерских центрах.

В ОТТС указано, что под капотом кроссовера будет устанавливаться 1,6-литровый 121-сильный бензиновый мотор (он будет базовым).

1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.

Самым мощным станет 1,6-литровый 177-сильный турбомотор с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.