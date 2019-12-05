Руководство компании Hyundai заявило о намерении расширять линейку заряженных моделей, подготовленных подразделением N Performance.
У кроссоверов и электрокаров Hyundai появятся N-версии
05.12.2019 21:04
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В компании решили создавать N-версии для кроссоверов и электромобилей.
Выпуск таких модификаций отображен и на дорожной карте компании до 2025 года.
Подробности о проектах не известны, но можно предположить, что одними из первых кроссоверов с приставкой N станут Tucson и Venue.
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