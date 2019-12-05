У кроссоверов и электрокаров Hyundai появятся N-версии

В компании решили создавать N-версии для кроссоверов и электромобилей.

Выпуск таких модификаций отображен и на дорожной карте компании до 2025 года.

Подробности о проектах не известны, но можно предположить, что одними из первых кроссоверов с приставкой N станут Tucson и Venue.