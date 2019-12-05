Porsche представит вседорожник с полной синхронизацией четырех моторов

Porsche выпустить электрический кроссовер со сложным программным обеспечением для одновременного и постоянного контроля всех электрических моторов машины.

В электрокаре установят четыре мотора, которые расположатся по одному на каждое колесо, а программное обеспечение позволит создать инновационную систему контроля тяги.

Это обеспечит стабильную езду на любом покрытии, включая снег. В компании считают, что электрические моторы имеют огромное преимущество перед традиционным ДВС с системой дифференциалов, так как в электрокаре возможно сделать отдельное управление электромотором.

В Porsche уже два зимних сезона тестировали свое программное обеспечение для синхронизации четырёх электрических двигателей.

Все настройки осуществлялись без дополнительных датчиков на колёсах, то есть специалистам пришлось вести настройку при постоянных тестах.

В итоге им удалось добиться синхронизации полного привода электрокара за счет степени ускорения, угла поворота колес и ряда других параметров.

Стоит отметить, что аналогичная система управления крутящим моментом колес есть у хорватской фирмы Rimac.

У нее контроль крутящего момента колес происходит до 100 раз в секунду, а таким образом контролем тяги в электрокарах Rimac заменят антипробуксовочную систему, систему стабилизации и антиблокировочную систему.

Контроль тяги от Porsche будет примениться в серийных автомобилях марки и первым его должен получить электрический Macan.