Компания Mazda подняла цены на свои модели в России

Российское подразделение компании в этом году переписывает ценник на свои автомобили не первый раз.

На этот раз стоимость моделей марки выросла на 10-20 тыс. рублей.

Компания Mazda подняла цены почти на свои модели в России, за исключением Mazda 3, так как хэтчбек и седан предлагаются на рынке недавно.

Теперь минимальная стоимость седана Mazda 6 составляет 1 553 000 рублей, а кроссовер CX-5 обойдется в 1 595 000 рублей минимум.

Также удорожание затронуло и флагманский кроссовер CX-9. Его ценник теперь начинается от 2 815 000 рублей.