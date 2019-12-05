Названы топ-10 самых продаваемых SUV в РФ по итогам ноября

Продажи новых машин продолжают падать и в ноябрь не стал исключением. Более подробно об этом сообщалось ранее, а также уже были названы и самые продаваемые авто на рынке.

Теперь опубликован и топ-10 самых продаваемых кроссоверов. Лидером этого сегмента остается модель Hyundai Creta с результатом 7 273 проданных экземпляров. Вторым в ноябре стал Volkswagen Tiguan, который показал рост продаж на 7% до 3 718 ед.

На третьем месте в списке самых продаваемых кроссоверов располагается Renault Duster – 3 443 ед. (-5%). KIA Sportage стал четвертым с результатом 2 942 экземпляра, что хуже на 5% и на пятой строчке находится LADA 4×4. Объёмы продаж последнего упали на 6% и составили 2 919 шт.

В десятке лидеров сегмента SUV в России по итогам ноября оказались: Toyota RAV4 (2672 ед., +17%), Skoda Kodiaq (2204 ед., +27%), Nissan Qashqai (2458 ед., +7%), Mitsubishi Outlander (2334 ед., -5%) и Hyundai Tucson (2152 ед., +18%).