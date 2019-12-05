Продажи новых автомобилей в России продолжают падать

Ассоциация европейского бизнеса 5 декабря опубликовала статистику по продажам новых автомобилей на российском рынке за ноябрь.

В прошлом месяце авторынок РФ снова продемонстрировал отрицательную динамику, когда объёмы составили 156 848 ед., что на 6,4% меньше.

За 11 месяцев года на рынке было продано 1 580 297 авто, а этот результат в сравнении таким же периодом 2018 года оказался на 3,8% хуже.

«АвтоВАЗ» по-прежнему возглавляет рейтинг самых востребованных брендов с показателем 31 217 ед., что на 7% меньше.

На втором месте находится компания KIA, дилеры которой передали клиентам 19 606 авто, что на 7% меньше, чем в ноябре 2018 года. Hyundai остается в тройке лидеров.

Объёмы продаж машин марки составили 16 314 штук, что на 3% больше. У Renault объёмы продаж в России составили 12 833 экземпляра, что на 5% меньше.

Volkswagen, который находится на пятом месте, также показал снижение продаж. В ноябре было продано 9 160 моделей марки, что на 10% хуже.

В десятке оказались: Skoda (9 050 ед., +11%), Toyota (8 806 ед., -12%), ГАЗ (6 309 ед., +25%), Nissan (5 113 ед., -32%) и Mitsubishi (4 124 ед., -7%).