Названы автомобили-бестселлеры авторынка России в ноябре

Самые востребованные автомобили в нашей стране названы по результатам их продаж в ноябре этого года.

В рейтинге снова произошли изменения и теперь на второй строчке снова оказалась Лада Веста, которая по итогам октября опустилась на третью строчку, уступив KIA Rio.

Бестселлером российского рынка по-прежнему остаётся Лада Гранта, которая в ноябре показала снижение объёмов продаж на 6% до 12 574 ед.

LADA Vesta разошлась тиражом в количестве 8 703 ед., что на 12% хуже. Объёмы продаж KIA Rio составили 7 733 ед., что на 9% меньше.

На четвертом месте оказался кроссовер Hyundai Creta, который остается лидером своего сегмента. Эта модель была продана в количестве 7 273 ед., что на 7% меньше.

Пятым в ноябре стал седан Volkswagen Polo с показателем 4 681 ед. (-12%). В десятке самых подаваемых авто в РФ оказались следующие модели: Hyundai Solaris – 4 476 ед. (-17%), Volkswagen Tiguan – 3 718 ед.(-17%), LADA Largus – 3 678 ед., Renault Duster – 3 443 ед. (-5%) и Skoda Octavia – 3 266 ед. (+43%).