В Сети опубликовали изображения рестайлингового Hyundai Solaris для РФ

Седан после рестайлинга уже начали собирать на предприятии в Санкт-Петербурге.



Пока с конвейера российского предприятия сходят предсерийные экземпляры, о чем стало известно Club-Solaris.ru.

На форуме и опубликовали первое изображение рестайлингового Hyundai Solaris для РФ. Популярный в нашей стране седан получит серьезное обновление экстерьера, а список его оборудования пополнится новыми опциями.

Во внешности модели будет передний бампер с противотуманными фарами, иная оптика, решетка радиатора, а в топовых комплектациях ожидается появление светодиодных фар головного света и складывающиеся зеркала заднего вида.

В задней части будет изменен бампер и крышка багажника. В салоне автомобиля произойдут идентичные изменения с версией седана, предназначенной для китайского рынка, только для России не предложат виртуальную панель приборов.

В дорогих версиях Hyundai Solaris предложат кожаный салон, беспроводную зарядку для смартфонов, а также дефлекторы обдува задних пассажиров.

О силовой линейке обновленного седана информации пока нет. По предварительным данным, серийное производство будет организовано в начале следующего года, а продажи стартуют в первой половине года.