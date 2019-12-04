Седан после рестайлинга уже начали собирать на предприятии в Санкт-Петербурге.
В Сети опубликовали изображения рестайлингового Hyundai Solaris для РФ
Пока с конвейера российского предприятия сходят предсерийные экземпляры, о чем стало известно Club-Solaris.ru.
На форуме и опубликовали первое изображение рестайлингового Hyundai Solaris для РФ. Популярный в нашей стране седан получит серьезное обновление экстерьера, а список его оборудования пополнится новыми опциями.
Во внешности модели будет передний бампер с противотуманными фарами, иная оптика, решетка радиатора, а в топовых комплектациях ожидается появление светодиодных фар головного света и складывающиеся зеркала заднего вида.
В задней части будет изменен бампер и крышка багажника. В салоне автомобиля произойдут идентичные изменения с версией седана, предназначенной для китайского рынка, только для России не предложат виртуальную панель приборов.
В дорогих версиях Hyundai Solaris предложат кожаный салон, беспроводную зарядку для смартфонов, а также дефлекторы обдува задних пассажиров.
О силовой линейке обновленного седана информации пока нет. По предварительным данным, серийное производство будет организовано в начале следующего года, а продажи стартуют в первой половине года.