В Mitsubishi рассказали о новинках для РФ в 2020 году

Японская компания намерена вывести на российский рынок несколько новинок, в том числе и новые спецверсии.

Представители российского подразделения бренда журналистам «Российской газеты» рассказали, что в 2020 году планируют вывести две новинки и несколько специальных версий.

Информацию о последних не раскрывают. Одной из новинок станет обновленный кроссовер ASX.

Он был представлен на автосалоне в Женеве весной этого года и получил измененную внешность, обновленный салон, где появилась мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и встроенной навигацией Tom Tom.

Предполагается, что моторная гамма автомобиля в России будет представлена 2,0-литровым 150-сильным двигателем с пятискоростной механикой или вариатором.

Опционально будет доступен полный привод. Еще одной новинкой станет внедорожник Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга.

Он также получил обновление экстерьера и небольшие изменения в салоне, тогда как технически автомобиль не изменился. Рестайлинговая модель приедет на российский рынок во второй половине следующего года.