Jaguar представил рестайлинговый спорткар F-Type



3 декабря Jaguar официально представил рестайлинговый спорткар F-Type с новым оформлением перелей части, а также измененным салоном.

В экстерьере появилась новая оптика, увеличенные воздухозаборники, измененный капот, крылья, а в задней части обновился бампер и диффузор.

В салоне автомобиля теперь есть новая 12,3-дюймовая панель приборов и мультимедийная система Touch Pro. F-Type стал одним из первых автомобилей бренда с Touch Pro, которая будет обновляться автоматически, не требуя посещения дилерского центра.

Как ранее заявили в компании, такая возможность будет добавлена во все автомобили марки. Также в салоне спорткара применили более качественные материалы отделки.

Отдельно стоит отметить отсутствие в линейке версии SVR, на смену которой пришла модификация R, оснащенная пятилитровым двигателем.

Моторная гамма обновленного F-Type осталась без изменений. На британском рынке модель поступит в продажу по цене от 54 000 фунтов или около 4,5 млн рублей.

В Европе стоимость составит 64 200 евро минимум или 5,56 млн рублей за купе и 71 200 евро (5,61 млн руб.) за кабриолет. До российского рынка спорткар тоже доберется, но сроки выхода и стоимость пока не названы.