Вырос расход топлива — проверь тормоза!

Наверное, практически каждый водитель знает, что рост расхода топлива может зависеть от его качества, от времени простоя в пробках, от использования кондиционера, некорректной работы двигателя. Но, редко кто-то начинает поиски проблемы с тормозов, а зря.

Часто бывают ситуации, когда в определенный момент начинаешь замечать, что у твоего автомобиля внезапно существенно вырос аппетит. При этом никаких вроде бы признаков неисправности, никаких странностей в работе не замечаешь. Может бы и не обратил внимание не такое поведение машины, но, если раньше хватало бака бензина, например, на неделю, то сейчас приходится пополнять запасы топлива каждые пять дней. При этом маршрут не поменялся, ты проезжаешь такое же расстояние. Проверяешь топливопровод, но с ним все в порядке, утечек не обнаружено. Начинается решение ребуса по поиску причин увеличения расхода бензина.

Водитель в таких случаях, традиционно, отправляется на сервис для диагностики двигателя, профилактики топливной системы и прочих манипуляций. Расход, возможно, удастся уменьшить, но что делать, если вернуться до цифр, заявленных производителем, так и не получается. Где продолжать поиски?

Еще одним возможным вариантом решения проблемы может стать смена места заправки автомобиля. Возможно, на заправочной станции, где вы привыкли «кормить» свою машину, вас обманывают – вы платите за один объем бензина, а в реале получаете меньшее его количество? В современном топливном бизнесе есть целый ряд приемов, позволяющих обманывать клиентов, не доливая им бензин или дизельное топливо.

Но, если вы уже сменили несколько заправок, а проблема никуда не делась, придется продолжать поиски. Наиболее распространенные советы на автомобильных форумах о снижении расхода топлива тоже не помогли? Попробуйте проверить свободу вращения каждого колеса с помощью домкрата, рассказал нам эксперт центра ŠKODA «Мейджор Авто». Довольно часто случается закисание тормозных механизмов, когда колодки не разжимаются и двигатель начинает затрачивать существенно больше усилий на вращение колес. Мотору буквально приходится пересиливать тормоза, а это значительно увеличивает расход.

Избежать подобных проблем можно с помощью регулярной чистки тормозных суппортов, что рекомендуется производителем. Кстати, одной обработки химическими спецсредствами недостаточно, необходимо провести демонтаж, разбор и тщательную чистку. Кроме того, заклинившие тормоза могут стать причиной пожара, возникающая из-за трения огнеопасная температура может вызвать возгорание покрышек или подкрылков.

Во избежание подобных проблем специалисты дилерских центров ŠKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто» рекомендуют своевременно осуществлять проверку и профилактику тормозной системы.

Напомним, тормозная система очень важна – от ее корректной работы зависит безопасность водителя и пассажиров. Не забывайте об этом!

Статья подготовлена специалистами дилерского центра https://www.autocity-sk.ru/