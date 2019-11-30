Toyota Yaris LX в Китае пользуется большим спросом, ведь всего за месяц японская компания на самом крупном мире авторынке приняла 11 тысяч заказов.
Самый бюджетный кроссовер Toyota пользуется отличным спросом
30.11.2019 19:55
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Стоит отметить, что Yaris LX является самым доступны кроссовером японского автопроизводителя.
Модель создана на базе хэтчбека Yaris L, и в отличие от своего донора, кроссовер имеет иную радиаторной решетку, бамперы, оптику, дорожный просвет, а также он получил пластиковый некрашеный обвес.
В Китае модель предлагается только с 1,5-литровым 107-сильным мотором и вариатором Aisin, работающим только с переднеприводной системой.
В китайских дилерских центрах Yaris LX предлагают по цене от 89 800 до 103 800 юаней, что в пересчете от 810 000 до 937 000 рублей.
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