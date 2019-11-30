Самый бюджетный кроссовер Toyota пользуется отличным спросом

Toyota Yaris LX в Китае пользуется большим спросом, ведь всего за месяц японская компания на самом крупном мире авторынке приняла 11 тысяч заказов.

Стоит отметить, что Yaris LX является самым доступны кроссовером японского автопроизводителя.

Модель создана на базе хэтчбека Yaris L, и в отличие от своего донора, кроссовер имеет иную радиаторной решетку, бамперы, оптику, дорожный просвет, а также он получил пластиковый некрашеный обвес.

В Китае модель предлагается только с 1,5-литровым 107-сильным мотором и вариатором Aisin, работающим только с переднеприводной системой.

В китайских дилерских центрах Yaris LX предлагают по цене от 89 800 до 103 800 юаней, что в пересчете от 810 000 до 937 000 рублей.