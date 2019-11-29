Базовый Mitsubishi L200 заработал ноль звёзд в краш-тесте Latin NCAP

Рестайлинговая версия пикапа Mitsubishi L200 в Южной Америке в краш-тесте организации Latin NCAP за защиту взрослых не заработала ни одной звезды.

Mitsubishi L200 в Южной Америке в базовой комплектации продаётся без подушек безопасности, а именно такую версию протестировали в Latin NCAP.

Как оказалось, она не способна защитить передних взрослых пассажиров. Было отмечено, что при ударе на скорости 64 км/ч об сминаемый барьер был зафиксирован высокий риск получения несовместимых с жизнью травм.

За защиту взрослых пассажиров Mitsubishi L200 не получил ни одной звезды из пяти возможных. За защиту детей специалисты пикапу присвоили две звезды.

Такой результат в организации Latin NCAP назвали «постыдным». В компании Mitsubishi уже отреагировали на проведенный краш-тест и пообещали в Южной Америке дополнить необходимыми системами безопасности базовую комплектацию пикапа.

