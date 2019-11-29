Названы самые продаваемые европейские автомобили в России

Самые востребованные авто европейского происхождения на российском рынке были названы по результатам их продаж в октябре.

Исследование, проведенное аналитиками «АвтостатИнфо» показало, что самых продаваемым европейским автомобилем в нашей стране остается Volkswagen Polo.

Седан разошелся тиражом в количестве 4 522 экземпляров, а это на 13% меньше. Кроссовер Volkswagen Tiguan стал вторым в рейтинге с результатом 3 946 ед., что на 39% больше прошлогодних показателей.

Третьим по объёмам продаж стал Renault Duster с результатом 3 550 ед., а это на 14% хуже.

В первой пятерке оказались Skoda Rapid — 3223 ед. (-2,6%) и Renault Sandero — 2931 ед. (+0,7%), а еще в рейтинге числятся:

Skoda Kodiaq — 2393 ед. (+3,5%),

Renault Kaptur — 2208 ед. (-30%),

Skoda Octavia — 1914 ед. (-15,5%),

Renault Arkana — 1723 ед.,

Mercedes-Benz E-Класса — 857 ед.(+39,6%).