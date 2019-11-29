GAC 9 декабря представит в России новый внедорожник GAC GS8

Российская премьера GAC GS8 состоится 9 декабря и будет проходить в Музее Москвы. Официально подробности российской версии модели не раскрывают.

Ранее сообщали, что внедорожники прибыли в Россию. GAC GS8 для России будет представлен только с одним двухлитровым двигателем.

Его мощность составит 190 л.с., а работать он будет в тандеме с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

Напомним, модель представляет собой семиместный полноприводный автомобиль, созданный на платформе CPMA, используемой также в моделях Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.

Внедорожник имеет длину 4 846 мм, а расстояние между осями составляет 2 800 мм. Посадочная формула – 2+3+2. Предварительная стоимость составит около 1,8 млн рублей.