В Lifan прокомментировали свое банкротство

Низкие продажи автомобилей бренда Lifan и закрытие заводов, стали основание полагать, что марка скоро объявил о своем банкротстве.

В китайской компании прокомментировали слухи, опровергнув свое банкротство и исчезновение. При этом отрицать наличие проблем не стали.

Более того, было сказано, что одним из приоритетных для компании рынков является Россия, поэтому, как и было обещано в нашу страну вернут кроссовер Х70 и случится это уже в декабре.

Комментируя ситуацию в целом, представители компании заявили, что производство автомобилей продолжается, и никаких заводов они не закрывали и уж тем более не продавали.

Компания уже нашла поддержку со стороны правительства Чунцина, а дополнительные 10 млрд юаней им удалось получить за счет передачи земельного участка на территории одного из заводов в пользу государства.

Что касается российского рынка, то помимо Lifan X70 планируется вернуть MyWay и предложить другие модели.