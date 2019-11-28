Речь идет о специальной версии модели с названием First Edition, которую выпустят ограниченным тиражом.

Новый кроссовер Ford Mustang был представлен девять дней назад и сразу же после презентации было объявлено о старте приема предварительных заказов.

Для заказа предлагали версию Ford Mustang Mach-e First Edition. Как сообщили в американской компании, первая партия кроссоверов Ford Mustang уже распродана.

Напомним, что для предзаказа компания просила внести предоплату в размере 500 долларов.

В целом «приветственная» версия оценена в 59 900 долларов, а самая доступная комплектация выйдет в продажу по цене от 43 000 долларов.