Китайская GAC обновила флагманский седан Trumpchi GA8

Обновленная версия премиального седана дебютировала в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Рестайлинговый Trumpchi GA8 теперь по длине превосходит Kia Optima, получил больше хромированных деталей и полностью переработанный салон.

В интерьере теперь есть виртуальная панель приборов, которую объединили с дисплеем мультимедийной системы, новые материалы отделки и детали.

Также в модели появятся матричные фары, панорамная крыше, адаптивный круиз-контроль и камера кругового обзора. Полностью в седане изменили и моторную гамму, которая теперь представлена новым и единственным двухлитровым двигателем.

Его мощность составляет 252 л.с., а показатель крутящего момента равен 390 Нм. В тандеме с силовой установкой работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на передние колеса.

В продажу обновленный Trumpchi GA8 поступит в начале 2020 года. Стоимость и комплектации будут объявлены позднее. Дорестайлинговый вариант модели предлагается по цене 150 тыс. юаней минимум или 1,4 млн рублей.