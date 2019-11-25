О возможности выпуска собственной модели заявил глава подразделения BMW M Маркус Флаш.
Подразделение BMW M может выпустить собственную модель
25.11.2019 15:41
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В общении с журналистами Auto Express он рассказал, что подразделение рассматривает возможность выпуска своего автомобиля и вероятнее всего им может стать кроссовер.
С другой стороны, возможно новинкой станет спортивный автомобиль, выполненный по мотивам прототипа BMW Vision M Next.
Если проекту дадут «зеленый свет», то собственную модель BMW M выпустит через два года.
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