Подразделение BMW M может выпустить собственную модель

В общении с журналистами Auto Express он рассказал, что подразделение рассматривает возможность выпуска своего автомобиля и вероятнее всего им может стать кроссовер.

С другой стороны, возможно новинкой станет спортивный автомобиль, выполненный по мотивам прототипа BMW Vision M Next.

Если проекту дадут «зеленый свет», то собственную модель BMW M выпустит через два года.