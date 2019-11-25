Представили недорогой кроссовер Jetta VS7 на базе Skoda Karoq

Новый кроссовер бренда Jetta, созданного для китайского рынка, был представлен в рамках автосалона в Гуанчжоу.

На мероприятии показали модель с названием Jetta VS7, созданную на базе платформы от Skoda Karoq. Этот кроссовер позиционируется как бюджетный, а его стоимость в Китае будет варьироваться от 840 тыс. до 1,1 млн рублей в эквиваленте.

Семиместная новинка имеет длину 4 624 мм, ширину – 1 841 мм, высоту – 1 633 мм, а расстояние между осями составляет 2 730 мм.

Дизайн автомобиля выполнен в фирменной стилистике бренда, а вот оформление салона идентично соплатформеннику.

Линейка двигателей новинки будет представлена безальтернативным полуторалитровым двигателем объёмом 1,4 литра.

Его мощность, работая в паре с 6-ступенчатым автоматом, составит 150 л.с. Jetta VS7 будет доступен для покупки только с переднеприводной системы. Продажи кроссовера стартуют в следующем году.