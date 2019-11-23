На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» утром 23 ноября произошло столкновение машин Scania и Volvo.
Водитель большегруза погиб в лобовом ДТП на тюменской трассе
23.11.2019 20:56
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Лобовая авария случилась в районе 407-го километра трассы в Уватском районе.
По предварительным данным, спровоцировал столкновение водитель большегруза Scania, допустивший выезд на встречную полосу.
На «встречке» Scania столкнулась с фурой Volvo. В результате ДТП оба большегруза получили серьезные механические повреждения, а водитель Scania получил смертельные травмы.
Второй водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. По факту ДТП проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.
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