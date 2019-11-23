Водитель большегруза погиб в лобовом ДТП на тюменской трассе

На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» утром 23 ноября произошло столкновение машин Scania и Volvo.

Лобовая авария случилась в районе 407-го километра трассы в Уватском районе.

По предварительным данным, спровоцировал столкновение водитель большегруза Scania, допустивший выезд на встречную полосу.

На «встречке» Scania столкнулась с фурой Volvo. В результате ДТП оба большегруза получили серьезные механические повреждения, а водитель Scania получил смертельные травмы.

Второй водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. По факту ДТП проводятся проверки и устанавливаются все обстоятельства.