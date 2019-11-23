Компания Lexus доработала платформу GA-C и создала на ней электрическую версию премиального кроссовера UX. Это первый полноценный электрокар премиальной японской марки.
Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e
Новинку назвали Lexus UX 300e и внешне она ничем не отличается от классической версии кроссовера.
Отличия можно увидеть только в салоне, и то они присутствуют только на панели приборов и селекторе трансмиссии.
В движение элеткрокроссовер приводится одним электромотором мощностью 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Силовой агрегат разместили на передней оси и питается он от батареи емкостью 54,3 кВт•ч.
В машине его разместили под полом салона, а другие элементы силовой установки установили в подкапотном пространстве.
Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км.
Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.