Представили электрический кроссовер Lexus UX 300e

Компания Lexus доработала платформу GA-C и создала на ней электрическую версию премиального кроссовера UX. Это первый полноценный электрокар премиальной японской марки.

Новинку назвали Lexus UX 300e и внешне она ничем не отличается от классической версии кроссовера.

Отличия можно увидеть только в салоне, и то они присутствуют только на панели приборов и селекторе трансмиссии.

В движение элеткрокроссовер приводится одним электромотором мощностью 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Силовой агрегат разместили на передней оси и питается он от батареи емкостью 54,3 кВт•ч.

В машине его разместили под полом салона, а другие элементы силовой установки установили в подкапотном пространстве.

Реальный запас хода с Lexus UX 300e будет от 250 до 300 км, но производитель заявляет, что по циклу NEDC машина на одном заряде сможет проехать до 400 км.

Первый электрокар Lexus в Китае и Европе появится в 2020 году, а в Японии продажи кроссовера начнутся в 2021 году.