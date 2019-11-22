Chery презентовал новый полноразмерный кроссовер Exeed VX

Это уже будет четвертая модель в линейке премиального бренда после компактного, среднеразмерного и удлиненного кроссоверов.

Новый Exeed VX является флагманом, дебют которого состоялся в рамках автосалона в Чэнду. Автомобиль имеет внешность, выполненную в фирменной стилистике, при этом издалека он напоминает Volvo XC90.

Семиместная новинка обладает такими габаритами: 4 970/1 940/1 795 мм, а расстояние между осями – 2 900 мм. Как и младшие кроссоверы флагман создан на одной и той же платформе, которая предполагает независимую подвеску спереди и многорычажную сзади.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. Моторная гамма представлена 1,6-литровым ДВС с отдачей 197 л.с., в паре с которым работает семискоростная автоматическая КП.

Показатель крутящего момента двигателя составляет 290 Нм, а работает он на 92-м бензине. В списке оборудования новинки есть много систем безопасности и помощи водителю.

Продажи кроссовера стартуют в 2020 году, и тогда же будут объявлены цены и комплектации. Между тем, ранее сообщалось, что автомобили Exeed приедут в Россию, причем первый из кроссоверов доберется уже во второй половине 2020 года.