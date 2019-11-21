Объявлены претенденты на звание автомобиля года в США

В рамках проходящего сейчас мотор-шоу в Лос-Анджелесе организаторы конкурса «Лучший североамериканский автомобиль года» назвали финалистов.

В категории легковых авто за первое место будет бороться Chevrolet Corvette, Toyota Supra и новое поколение Hyundai Sonata.

В категории внедорожников среди финалистов оказались Lincoln Aviator, Hyundai Palisade, Kia Telluride.

Финалистами среди пикапов стали Jeep Gladiator, Ram Heavy Duty и Ford Ranger.

В общей сложности в финал вышли девять моделей. Победителей назовут в следующем году (13 января) в Детройте.

В прошлом году жюри конкурса выбрало седан Genesis G70, кроссовер Hyundai Kona, а пикапом года стал Chevrolet Silverado 1500.