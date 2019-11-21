Mercedes-Benz представил роскошный кроссовер Maybach GLS

Mercedes роскошный вариант внедорожника GLS решила показать на автосалоне в Китае. В этот же день, но только в США состоялась презентация «заряженного» кроссовера Mercedes-AMG GLS 63.

Роскошный Mercedes-Maybach GLS 600 является долгожданной моделью бренда, которая стала первой серийной моделью бренда Maybach в сегменте SUV.

Отличительных черт между Mercedes-Maybach GLS 600 и классической моделью очень много, при этом размеры роскошного авто полностью повторяют своего донора, а также без изменений осталась и колесная база.

Для роскошного внедорожника не предлагается семиместная версия, а в базовом исполнении будет пятиместный вариант.

За доплату предложат задние раздельные кресла с массивной консолью между ними. В ней расположился холодильник и складные столики.

Также на консоли размещен блок управления климатом, подсветкой и рядом других опций, которые предусмотрены для задних пассажиров.

Все отделочные материалы в Mercedes-Maybach GLS 600 натуральные. Самая простая версия будет предлагаться с отделкой кожей Наппа, но предусмотрены и более дорогие варианты отделки.

Во внедорожнике еще установили выезжающие пороги с подсветкой, но на самом деле такое решение уже давно применяют в роскошных внедорожниках Range Rover и Cadillac.

Mercedes-Maybach GLS 600 получил фирменные колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма, фирменную радиаторную решетку и большое количество хромированных деталей. Заказать новинку можно будет с двухцветной окраской кузова, а всего на выбор предложат семь вариантов.

Технически Mercedes-Maybach GLS 600 не очень сильно отличается от своего донора Mercedes-Benz GLS. Так, под капотом представленного авто устанавливается 4,0-литровый V8 от GLS 580, но для Maybach мотор был улучшен.

Отдача агрегата была повышена до 558 л.с. и 730 Нм, а еще добавлена система с 48-вольттовым стартер-генератором и 22-сильным электромотором, который выдает 250 Нм крутящего момента. Электрический мотор будет подключаться только при разгоне.

Заявлено, что Mercedes-Maybach GLS 600 до первой «сотни» разгонится за 4,9 сек., а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В Maybach GLS 600 установили пневматическую подвеску Airmatic. Также можно заказать подвеску E-Active Body Control, которая работает от 48-вольтовой электросистемы и обеспечивает максимальный комфорт езды как на асфальте, так и на бездорожье.

В продаже Mercedes-Maybach GLS 600 появится в следующем году. Выпускать машину будут в США на предприятии, где производят и обычный GLS. Ориентировочно стоимость внедорожника составит около 200 тыс. долларов.