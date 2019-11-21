Новый кроссовер Audi RS Q8 дебютировал в «заряженной» версии

Audi на автосалон в Лос-Анджелес привезла новый «заряженный» кроссовер Audi RS Q8, и это первая полноценная презентация модели. Новинка сначала поступит в продажу на рынке США.

Ожидается, что Audi RS Q8 появится и на российском рынке, и стоит отметить, что технически эта модель идентична Lamborghini Urus.

В немецкой компании для «заряженного» кроссовера использовали уже известный мотор, а это битурбо V8 4.0 мощностью 600 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Такой агрегат можно встретить на Audi RS 6 Avant и RS 7 Sportback, а также в кроссовере Urus. В Audi RS Q8 ДВС дополнен 48-вольтовым стартер-генератором.

Трансмиссия в новинке автоматическая восьмиступенчатая с постоянным полным приводом и распределённой тягой 40:60 в пользу задних колес. Также кроссовер получил активный задний дифференциал с возможностью управлять вектором тяги.



Audi RS Q8 до первой «сотни» разгоняется за 3,8 сек, а до 200 км/ч — за 13,7 сек. Lamborghini Urus с таким же агрегатом разгон до 100 км/ч и 200 км/ч совершает быстрее – 3,6 сек. и 12,8 сек. соответственно.

Максимальная скорость Q8 RS составляет 250 км/ч, а опционально можно сместить ограничитель до 305 км/ч.

Audi RS Q8 получил адаптивную пневмоподвеску, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, механизм для подруливания задней оси и семь режимов езды.

Внешне «зараженный» кроссовер от обычного можно будет отличить по карбоновым вставкам, увеличенным воздухозаборникам и 23-дюйммовыми колесными дисками.



Audi RS Q8 оказался почти в два раза дешевле Lamborghini Urus, и это несмотря на то, что технически они практически одинаковые.

За новинку придется заплатить от 127 тыс. евро, тогда как итальянский кроссовер в Европе стоит от 210 тыс. евро.