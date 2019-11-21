Электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback появится в РФ

Презентация электрокара Audi e-tron Sportback состоялась накануне на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Между тем российское подразделение компании уже сообщило, что новинка приедет на российский рынок.

В Европе продажи Audi e-tron Sportback стартуют весной, а до конца первого полугодия он приедет на рынок РФ.

На старте продаж для россиян предложат только версию Audi e-tron Sportback 50 quattro, где мощность установки составляет 313 л.с., а разгон до первой сотни составит 6,8 секунды.