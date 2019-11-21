Показ подключаемого гибрида состоялся на мотор-шоу, которое в эти дни проходит в Лос-Анджелесе.
Toyota представила подключаемый гибрид Toyota RAV4 Prime
21.11.2019 13:29
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Новая версия кроссовера получила название Toyota RAV4 Prime и она в отличие от обычных версий модели является мощной и быстрой, ведь разгон будет за 5,8 секунды до 100 км/ч, а мощность установки составляет 306 л.с.
В составе силовой установки будет 2,5-литровый ДВС и два электродвигателя. Заявленный расход топлива составляет 2,6 литра на 100 км пути. Внешне новинка также отличается.
В ней предлагают иного оформления решетку радиатора, новый бампер и колесные диски на 18 дюймов.
Опционально предлагают заказать девятидюймовый экран мультимедийной системы и подрулевые переключатели передач. Гибридный RAV4 Prime поступит в продажу в США летом 2020 года. В Россию гибрид не приедет.
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