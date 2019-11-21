Volkswagen презентовал купеобразную версию Teramont Cross Sport

В США семиместный кроссовер Atlas продается уже давно, а на российском рынке модель предлагается под именем Teramont.

Также эта модель есть и в Китае, причем купеобразная версия немецкого вседорожника там называется Teramont X.

Представленный в США Atlas Cross Sport отличатся от китайской версии, а также он получил отличия и от классического Atlas измененной оптикой и бамперами.

Новая немецкая модель стала короче стандартного кроссовера и лишилась третьего ряда сидений. Длина Atlas Cross Sport составляет 4 965 мм, ширина — 1 989 мм, высота — 1 713 мм. Колесная база осталась без изменений – 2 980 мм.

В салоне установили другое рулевое колесо с обновлённом логотипом, а приборная панель лишилась 12,3-дюймового экрана и получила 10,2-дюймовый.

Для купеобразного кроссовера будут доступны 21-дюймовые колесные диски, система распознавания дорожных знаков и адаптивный-круиз контроль с функцией полной остановки.



Моторы для Volkswagen Atlas Cross Sport предложат такие же, как и для обычного Atlas, а именно двухлитровую турбочетверку мощностью 238 л.с. и атмосферный 3.6-литровый агрегат с 280-сильной отдачей. В США продажи кроссовера начнутся весной следующего года.