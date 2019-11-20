Электронный полис ОСАГО — оформление и получение

Обязанность приобрести страховку приводит автовладельца к выбору формы важного документа. Отсутствие полиса наказуемо и влечет немалые штрафы. Не затрачивать время на поиск страховой компании помогает поправка, позволяющая провести покупку в режиме онлайн.

Нюансы оформления

Выросший автопарк страны отразился на числе дорожных происшествий. В результате повреждения получает автомобиль и водитель, что влечет материальные расходы. Страховка должна компенсировать убытки и помочь восстановить здоровье.

Виновник происшествия самостоятельно заплатит за ремонт, его компания оплатит ущерб пострадавшим. Общая вина приводит к разделению расходов.

Стоимость полиса заметно выросла из-за расширения тарифного горизонта. В общей сложности цена поднимается до 60 процентов (40 плюс 20). В этих рамках страховщики могут устанавливать стоимость услуг и успешно конкурировать.

Базовый тариф умножается на дополнительные поправочные коэффициенты. Корректировка параметров происходит не так быстро. Особенно это затрагивает возраст водителя, стаж и безаварийную езду.

Существенную экономию приносит бонус-малус. Этот параметр настоятельно продвигали автостраховщики. Третий класс (1) получают в первый раз (всего 13 классов). В дальнейшем изменения зависят от самого собственника.

За десять лет поездок без происшествий удается накопить максимум (50 процентов). Стоимость полиса снижается наполовину. Повышение в два и более раза ожидает недисциплинированных водителей, признанных виновными в авариях.

Автовладелец может найти в интернете калькулятор ОСАГО и самостоятельно провести расчеты. Заносятся сведения о собственнике и транспорте вместе с поправочными коэффициентами.

Покупка онлайн

Страховые компании предлагают помощь в проведении расчетов с учетом цены за услуги. Аналогично заполняется форма и вписывается запрашиваемая информация.

Время отправки заявки и местонахождение не имеет значения. Проверка может занять определенное время, поскольку потребуется сделать запрос по базам. При заполнении нужно избегать ошибок, особенно в реквизитах, ведь это приведет к переделке бланка.

Упрощенный вариант применяют во время пролонгации договора. Сведения уже занесены в базу и это ускоряет процесс.

Приобретение полиса онлайн избавляет от стояния в очередях и предъявления оригиналов. Для связи указывают номер смартфона и адрес личного электронного ящика.

Проверенная и одобренная заявка позволит узнать стоимость полиса. Принятие условий способствует отправке электронного документа на указанный адрес.

Следует обратить внимание на квалифицированную подпись страховщика. Полис распечатывают на принтере и берут с собой во время поездок. Вопросов у инспектора возникать не должно. Проверка укладывается в минуты благодаря данным в информационной базе.

Оплата страховки также проходит онлайн. Деньги можно перечислить с электронного кошелька, счета пластиковой карты или телефона. На перевод уходит от 2 до 5 дней.