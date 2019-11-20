Объявлены цены на новую Hyundai Sonata для России

Также сегодня были объявлены на новую Hyundai Sonata для России, которую будут предлагать с двумя силовыми установками.

В базовой комплектации автомобиль оценили в 1 499 000 рублей. Предшественника предлагали за 1 380 000 рублей минимум.

Топовый вариант восьмой генерации Hyundai Sonata обойдется покупателям в 1 999 000 рублей. Линейка двигателем представлена 2,0-литровым двигателем с отдачей 150 л.с. и 2,5-литровым агрегатом мощностью 180 л.с.

Восьмиступенчатая трансмиссия в нашей стране предлагаться не будет и моторы Sonata будут работать с шестискоростной КП. Сборка седана организована на заводе в Калининграде.

Как отмечают в компании, новое поколение Hyundai Sonata в России прошло комплекс испытаний, проехав от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Первые партии седанов уже начали поступать к дилерам, причем в этом году для покупки предложат только вариант с 2,5-литровым ДВС.