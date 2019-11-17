Составлен топ-5 универсалов АвтоВАЗа с самым большим багажником

При составлении рейтинга рассматривались все универсалы в истории отечественного автопроизводителя.

Эксперты «Автоновостей дня» составили топ-5 универсалов АвтоВАЗа с самым большим багажником, используя для этого данные по объему багажного отделения, рассчитанные по формуле min+max/2.

В результате возглавил рейтинг универсал Лада Ларгус, у которого средний показатель объёма багажного отделения составил 1 735 литров.

На второй строчке расположился ВАЗ-2104, у которого минимальный объём багажника составляет 375 литров, а максимальный – 1 345 литров.

Средний показатель составил 1 045 литров. В тройке располагается ВАЗ-2102 со средним показателем объема багажника 1 017 литров.

В пятерке расположились Lada Vesta SW и Lada Priora, у которых показатели составили 892 и 832 литра в среднем соответственно.