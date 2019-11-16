3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем показали в Сети

Бизнесмен из Южной Калифорнии на создание тягача потратил семь лет. После завершения проекта машину назвали THOR 24, и она способна при 2500 оборотах двух дизельных моторов выдавать 3471 лошадиную силу.

Длина тягача составляет более 13 метров, а его масса превышает 13 тонн, и несмотря на всю свою мощь он не способен показать рекордную скорость.

По словам создателя, THOR 24 может разогнаться до 160 км/ч, но его очень сложно остановить, поэтому сзади установили четыре тормозных парашюта.

В движение «монстр» приводится двумя спаренными дизелями 12V-71 с механическими нагнетателями, которые еще дополнили компрессорами BDS 8-71.

Общий объём мотора составляет 27,9-литра. К тому же на впускном коллекторе, который был изготовлен по индивидуальному заказу еще разместили восемь баллонов с закисью азота.

В основе THOR 24 лежит тягач Peterbilt 359 образца 1979 года, которому переделали рулевое управление и шасси. Также была установлена четырехдиапазонная коробка передач Allison HT740.

В салоне тягача расположено большое количество приборов, через которые можно следить за работой компрессоров, давлением, оборотами и другими показателями.

В верхней части кабины установили четыре экрана, на которые выводится изображение дороги перед огромной машиной.