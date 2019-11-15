Volkswagen представит в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek

В следующем году должна появится новая модель, которая по размерам будет меньше чем «Тигуан».

Предположительно, немецкий кроссовер будет носить название Tarek, но это пока не точно, возможно «парктеник» в РФ будет называться по-другому, но его имя обязательно будет начинаться на «Т».

Как пишет «ГазетаDAILY», кроссовер в 2020 году начнут производить на заводе Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Как удалось узнать «АвтоВестям» компактный кроссовер в 2020 году на предприятии будет проводить адаптацию сборочной линии, а во второй половине 2020 года должны выйти первые предсерийные образцы.

Официальный старт продаж «народного» кроссовера должен состоятся в конце 2020 начале 2021 года.