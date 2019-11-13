Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester

Подразделение японской марки в России объявило о старте приема предварительных заказов на обновленную версию кроссовера Subaru Forester.

Его выход в России был анонсирован ранее, когда состоялась российская премьера.

Автомобиль позиционируется как модель 2020 года и предлагается для заказа в нескольких комплектациях с новым цветом кузова — «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic).

В минимальной комплектации модель оценена в 2 059 000 рублей, а за топовый вариант попросят 2 659 900 рублей.

В версии Elegance ES и Elegance+ ES для кроссовера стали предлагать новые 10-спицевые колесные диски размером 18 дюймов, а в базовой комплектации предложат такие же колесные 17-дюймовые диски, как в комплектациях Comfort и Elegance.

Моторная гамма представлена 2.0 и 2.5-литровыми силовыми установками, работающими с цепным вариатором Lineartronic и системой полного привода Symmetrical AWD.