Седан Volvo S60 получил в России более доступную версию

На российском рынке появилась самая доступная версия седана Volvo S60. Комплектация получила название Momentum и купить ее в дилерских центрах марки можно по цене от 2 400 000 рублей.

Новое поколение Volvo S60 в России появилось в сентябре. На старте продаж клиентам было предложено две комплектации — Inscription и R-Design.

Первая оценивается от 2 774 000 рублей, а вторая — от 2 800 000 рублей. В седане S60 Momentum подкапотное пространство занимает 190-сильный двухлитровый турбомотор, который предлагается переднеприводном варианте.

Также можно заказать 249-сильный агрегат с системой полного привода.

Volvo S60 в новой версии оснащен системой безопасности City Safety, в составе которой есть система распознавания, пешеходов, крупных животных, а также других машин.

Еще в City Safety входит система экстренного торможения и удержания в полосе движения.