Компания Kia раскрыла внешность новой Kia Optima



В частности, был представлен седан K5 нового поколения, который за пределами Южной Кореи продается как Kia Optima.

На внутреннем для компании рынке автомобиль появится в продаже в декабре, а на европейском и американском рынках седан выйдет в следующем году. Kia Optima стала одной из первых моделей марки, которая получила новое дизайнерское направление компании.

В дальнейшем такая стилистика будет использоваться и в других новинках. В экстерьере новой Optima появилась новой формы решетка радиатора «Улыбка тигра», а также задние фонари, которые объединили с линией стоп-сигнала.

Новое поколение теперь имеет длину 4 905 мм, что на 50 мм больше, а ширина стала больше на 25 мм и составляет 1 860 мм.

Высота стала меньше на 20 мм до 1 445 мм. Что касается колесной базы, то показатель составил 2 850 мм, что на 45 мм больше.

Салон новинки компания раскрывать не стала, но ранее были опубликованы дизайнерские скетчи, где показали наличие полностью цифровой панели приборов, мультимедийную систему с большим экраном, а также многофункциональный руль.

В линейке двигателей будет турбированный 1,6-литровый двигатель мощностью 180 л.с., а также 2,5-литровый 286-сильный агрегат. Среди трансмиссий предложат 8-скоростную роботизированную КП.