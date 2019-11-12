Subaru показала универсал Levorg в новой версии V-Sport

Универсал в исполнении Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport отличается от классической версии 18-дюймовыми колесными дисками, черными акцентами и креслами с улучшенной боковой поддержкой.

Под капотом Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport устанавливается турбированный двухлитровый ДВС мощностью 296 л.с.

Новинку в Японии оснастили пакетом безопасности Eyesight, в котором есть системы автоматического торможения и распознавания пешеходов.

В Японии спортивный универсал Levorg стоит от 3,15 миллиона иен (1,8 млн рублей). В середине 2020 года компания Subaru должна представить новое поколение Levorg.