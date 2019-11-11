Land Rover готовит купе-кроссовер Range Rover Crossover

Новая модель получит приставку к названию Crossover и будет иметь купеобразный кузов. Выпустить кросс-купе Range Rover Crossover планируется в 2021 году.

За основу новинки возьмут актуальную платформу MLA, а ее моторная гамма будет представлена теми же силовыми установками, что и у внедорожника пятой генерации.

По сути новая модель это будет тот же Range Rover, но с купеобразным кузовом.

Между тем, в компании рассказали, что начали работать над новой генерацией Range Rover Evoque, которая получит гибридную установку.