В Alfa Romeo отказываются от спорткаров в пользу внедорожников

Теперь в компании нацелились на выпуск кроссоверов и внедорожников, при этом отказываются от выпуска спорткаров.

Согласно новым планам, автопроизводитель в 2022 году выпустит сразу два новых кроссовера. Сейчас известно, что обе новинки будут представлять собой компактные кроссоверы.

В дальнейшем будет выпушен и большой флагманский внедорожник. При этом от спортивного седана и купе 8 °C Alfa Romeo отказывается.

Эти модели ранее были анонсированы ранее, но теперь эти проекты свернули. Как известно, недавно с производства сняли модель 4 °C, а в ближайшее время будет прекращен выпуск и автомобиля Giulietta.

Седан Giulia останется в модельном ряду и в 2022 году получит обновление. Также обновится и кроссовер Stelvio.