В РФ вычислили среднегодовой пробег автомобилей различных марок

Российские специалисты из «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, в котором изучали среднегодовой пробег у машин разных марок.

При изучении вопроса учитывались только те компании, которые официально представлены в России. Так, оказалось, что наибольший пробег у моделей чешской марки Skoda – 17,9 тыс. километров.

У остальных марок среднегодовой пробег машин оказался ниже 17 тыс. километров. Так, у Datsun, Volkswagen и Volvo показатель составил 16,8 тыс. километров.

При этом Ferrari показатель оказался самым низким – 3 тыс. километров. Также низкие среднегодовые пробеги зафиксированы у Lamborghini (3,7 тыс. км) или Aston Martin (4,1 тыс. км).