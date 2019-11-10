Раскрыли секреты расположения бензобаков в автомобилях

Как правило, бак стараются располагать с противоположной стороны от водительского места, но на самом деле регламента расположения топливного бака не существует, поэтому его автопроизводители могут располагать как с левой стороны, так и с правой.

Американские автокомпании считают, что водитель не должен обходить машину на заправке, поэтому бак расположен с той же стороны, где и водительское место.

А вот европейские компании в основном размещают бак с правой стороны автомобиля, так как это позволяет беспрепятственно выйти из машины, и не ударить дверь авто об колонку или ограждения.

Но даже в европейских моделях есть исключения. К примеру, Citroen размещает горловину в левые стороны, но не во всех моделях.

Корейские компании также размещают горловину слева, но это связано с тем, что марка ориентирована на японский рынок.

Японские компании в свою очередь ориентируются на рынке сбыта, поэтому у них расположение горловины может быть, как с левой, так и с правой стороны.

В России практически все модели выпускались с правым расположением горловины для заправки топливом, исключением были только ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104, а также УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

У последних двух два бака и две горловины по одной с каждой стороны.