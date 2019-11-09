В Mercedes-Benz подтвердили разработку электрического G-Class

При покупке Mercedes-Benz G-Class обычно не задумываются о его расходе топлива, но в Daimler уверены, что рамный внедорожник будет интересен клиентам и с электрической силовой установкой.

В немецкой компании подтвердили, что ведут разработку электрической версии Mercedes-Benz G-Class. В «Твиттере» было написано, что компании разрабатывает легендарный внедорожник с нулевой токсичностью.

Новая версия G-Class войдет в серию EQ, в развитие которой инвестируют 10 млрд евро, и до 2022 года выпустят 10 различных моделей.

Стоит отметить, что электрическая версия G-Class уже существует, а разработала ее компания Kreisel Electric. Первый экземпляр такой модификации передали Арнольду Шварценеггеру.

Электрический Mercedes-Benz G-Class от Kreisel Electric оснащен 490-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов на 80 кВт·ч.

Максимальная скорость электрокара составляет 183 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает всего 5,6 сек.