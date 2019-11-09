При покупке Mercedes-Benz G-Class обычно не задумываются о его расходе топлива, но в Daimler уверены, что рамный внедорожник будет интересен клиентам и с электрической силовой установкой.
В Mercedes-Benz подтвердили разработку электрического G-Class
09.11.2019 14:01
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В немецкой компании подтвердили, что ведут разработку электрической версии Mercedes-Benz G-Class. В «Твиттере» было написано, что компании разрабатывает легендарный внедорожник с нулевой токсичностью.
Новая версия G-Class войдет в серию EQ, в развитие которой инвестируют 10 млрд евро, и до 2022 года выпустят 10 различных моделей.
Стоит отметить, что электрическая версия G-Class уже существует, а разработала ее компания Kreisel Electric. Первый экземпляр такой модификации передали Арнольду Шварценеггеру.
Электрический Mercedes-Benz G-Class от Kreisel Electric оснащен 490-сильной силовой установкой и блоком аккумуляторов на 80 кВт·ч.
Максимальная скорость электрокара составляет 183 км/ч, а разгон до первой «сотни» занимает всего 5,6 сек.
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