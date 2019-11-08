Представлен первый тизер нового электрического купе Karma SC2

Karma Automotive решила посетить мотор-шоу в Лос-Анджелесе и показать там свой новый концепт — купе SC2, шоу-кар SC1 Vision и седан Revero GTS.

Купе SC2 получил классические для данного типа кузова пропорции и двери типа «крыло чайки». Обвес концепта выполнен из прессованного карбона с характером рисунком.

Модель SC1 Vision создавалась как высокотехнологичное решение с большим количеством самых современных разработок.

В целом концепт SC1 Vision разработан в рамках стратегии Open Platform, которую Karma старается практиковать, привлекая к развитию новых партнеров и стартапы.

Karma Revero GTS является «заряженной» версией седана Revero GT. Данные про силовую установку концепта пока не раскрывают, но предполагается что она, позволит машине разгонятся до первой «сотни» менее чем за четыре секунды.