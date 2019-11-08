Об этом стало известно благодаря базе Росстандарта, где появилось новое ОТТС.

Согласно оформленным документам, Audi предложит в РФ модели A6 и A7 с новыми двигателями, среди которых будет дизельный и бензиновый ДВС.

Первый получит объём два литра, а его мощность дефорсируют до 190 л.с. Вторым двигателем будет турбированный дизельный агрегат.

Его мощность составит 190 лошадиных сил, а показатель крутящего момента 400 Нм. В паре с силовыми установками будет работать семискоростной робот с двумя сцеплениями.

Систему привода предложат quattro ultra. Когда новые версии автомобилей выйдут в продажу информации пока нет.