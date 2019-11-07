Как правильно подготовить автомобиль к зиме

Зима – это трудное время не только для водителей, но и для автомобилей. Соответствующая подготовка автомобиля к зиме позволит избежать многих неприятных сюрпризов, и, прежде всего, скажется на безопасности на дороге. Чтобы не быть застигнутым врасплох заморозками нужно проверить:

шины;

аккумулятор;

свечи накаливания;

диски;

свет;

дворники;

эксплуатационные жидкости;

подвеску;

вентиляцию;

кузов.

1. Шины

Самым очевидным является замена летних шин на зимние. Здесь возникает вопрос, когда лучше всего это сделать? Есть распространённое убеждение, что лучшим временем для замены шин является момент непосредственно перед появлением снега. Но с каждым годом внезапное раннее наступление зимы удивляет водителей. Тогда приходится оставлять авто перед домом, или рисковать ездой на летних шинах. Между тем эксперты единогласно утверждают, что шины необходимо менять на зимние тогда, когда температура воздуха в течение дня опускается ниже 7 градусов по Цельсию.

2. Аккумулятор

При подготовке автомобиля к зиме нельзя забывать об аккумуляторе. Во время морозов он является одним из самых нагруженных элементов в автомобиле. О нём чаще всего вспоминают тогда, когда автомобиль отказывается повиноваться, и не хочет заводиться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в первое морозное утро, стоит заранее протестировать аккумуляторные батареи в мастерской. Необходимо учитывать, что ёмкость аккумулятора при минусовых температурах примерно на 20% меньше, чем при положительных температурах. Стоит также измерить эффективность зарядки аккумулятора при включённом двигателе.

3. Свечи накаливания

Ещё один элемент механики – это свечи накаливания. Использованные свечи могут привести к тому, что двигатель вообще не будет заводиться. В некоторых марках автомобилей на щитке приборов загорается индикатор неисправности системы подогрева. Это сигнал, что визит к механику неизбежен для замены свечей накаливания.

4. Диски

Это важнейшая система зимой. Нужно проверить состояние дисков, тормозных колодок и барабанов. Нельзя забывать и о проводах, идущих к колодкам. С течением времени они подвергаются коррозии. Даже самая маленькая неисправность тормозной системы – это огромная угроза на дороге.

5. Свет

Осенний обзор автомобиля является идеальной возможностью для проверки регулировки фар. Они могут изменить положение даже в результате вибрации или тряски на дороге. Нужно регулярно проверять, все ли лампочки работают без нареканий.

8. Дворники

Если после работы стеклоочистителей влага на стекле остаётся в виде разводов, то это говорит об их изношенности. Считается, что для обеспечения достаточной эффективности стеклоочистителей, их нужно менять два раза в год. Лучшее время для этого – осень и зима, когда они используются чаще всего.

9. Эксплуатационные жидкости

Перед зимним сезоном необходимо проконтролировать состояние всех жидкостей, расходных материалов. Особенно важным является уровень и состояние моторного масла. При низких температурах оно загустевает и хуже распространяется по элементам привода.

Также необходимо проверить температуру охлаждающей жидкости. Если он окажется слишком высоким, то жидкость может замёрзнуть уже после первой морозной ночи. Чтобы избежать этого, стоит заменить жидкость на новую или снизить её температуру путём заливки соответствующего концентрата. Цена на антифриз зависит от диапазона допустимых температур.

Важно проверить и тормозную жидкость. Она поглощает влагу, вследствие чего со временем теряются первоначальные свойства. Результатом будет ухудшение эффективности торможения и увеличение тормозного пути.

10. Подвеска

Если во время езды слышатся непонятные звуки от подвески, или чувствуется, что при отпускании руля авто «тянет» на одну сторону, то это означает неисправность подвески или рулевого управления. Нужно проверить амортизаторы, потому что от них зависит безопасность во время скольжения.

11. Вентиляция

От системы отопления и вентиляции зависит уровень испарения стёкол. Если испарения будут чрезмерными, то обзор дороги будет минимальным. Стоит заменить фильтр салона, который является рассадником бактерий и грибков.

Фильтр салона имеет смысл в контексте смога в городах. Исправный и регулярно заменяемый фильтр (лучше угольный) защищает от загрязнения воздуха.

12. Кузов

Посещения автоматической мойки зимой недостаточно. Помимо мытья автомобиля, стоит решиться и на полировку кузова. Она эффективно защитит её от влаги и соли на дорогах, а также обеспечит глубокий цвет. Необходимо помнить, что всевозможные сколы и неровности на кузове являются наиболее уязвимыми к коррозии.

С чего начать подготовку авто к зиме?

В целом, следует начать подготовку авто к зиме с замены шин на зимние. Это рекомендуется делать при снижении суточной температуры ниже 7 градусов по Цельсию.

Неисправная электропроводка и слабый аккумулятор – это самые распространённые причины поломки автомобилей в зимний период. Стоит их проверить перед наступлением морозов.

Также обязательно нужно проверить состояние эксплуатационных жидкостей, а при необходимости – заменить.

Удачной зимней дороги!