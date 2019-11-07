В Японии стартовали продажи нового кроссовера Toyota Raize

Японская компания представила свой новый кроссовер два дня назад, и сегодня она объявила о старте его продаж в Японии.

Сейчас неизвестно, станет ли новинка глобальной или останется эксклюзивом для японского рынка.

На внутреннем рынке модель оценили в 1 679 000 иен, а это почти 1 млн рублей.

В базовой комплектации автомобиля предлагается 1,0-литровый 98-сильный двигатель, работающий с вариатором.

Самая дорогая комплектации Toyota Raize получила ценник 2 282 200 иен или 1,33 млн рублей.