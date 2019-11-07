Японская компания представила свой новый кроссовер два дня назад, и сегодня она объявила о старте его продаж в Японии.
В Японии стартовали продажи нового кроссовера Toyota Raize
07.11.2019 15:22
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Сейчас неизвестно, станет ли новинка глобальной или останется эксклюзивом для японского рынка.
На внутреннем рынке модель оценили в 1 679 000 иен, а это почти 1 млн рублей.
В базовой комплектации автомобиля предлагается 1,0-литровый 98-сильный двигатель, работающий с вариатором.
Самая дорогая комплектации Toyota Raize получила ценник 2 282 200 иен или 1,33 млн рублей.
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