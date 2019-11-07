Опубликованы новые шпионские фотографии нового Kia Sorento

Компания Kia начала активно тестировать новое поколение своего кроссовера Kia Sorento, который часто стали замечать на дорогах.

При этом тестовый прототип автомобиля по-прежнему несет на себе защитную пленку, под которой скрываются изменения в дизайне.

Однако даже несмотря на это можно сказать, что в экстерьере кроссовера появится больше острых углов и резких переходов, а также он получит новую решетку радиатора, бамперы и оптику, в том числе и задние LED-фонари.

Уже известно, что в отличие от предшественника новый Kia Sorento станет крупнее. Его длина и колесная база также увеличатся.

Ожидается, что дебют среднеразмерной модели состоится в ноябре в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

Согласно инсайдерским данным, кроссовер новой генерации будет оснащен не только обычными ДВС, но и гибридной силовой установкой и даже получит водородную модификацию.